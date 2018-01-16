سان لورينزو يرفض نهائيًا العرض المقدم من الهلال

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، إن نادي سان لورينزو الأرجنتيني رفض نهائياً، العرض المقدم من إدارة الهلال، للتعاقد مع لاعب الفريق إيزيكل سيروتي.

وأضافت المصادر: دخل الهلال في مفاوضات لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لم يكتب لها النجاح، قبل أن تعود محاولات الحصول على خدماته في يناير الحالي.

وتابعت المصادر: إدارة سان لورينزو رفضت عرضاً بقيمة 5 ملايين دولار من الهلال للاستغناء بشكل نهائي عن اللاعب، في ظل وجود عرض مغري من مونتيري المكسيكي للتعاقد مع اللاعب.

ويذكر أن مونتيري قدم عرضاً بقيمة 9 ملايين دولار، للتعاقد مع سيروتي الذي يميل بدرجة أكبر للانتقال إلى الدوري المكسيكي، عن أوروبا وآسيا.