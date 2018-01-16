سان لورينزو يرفض نهائيًا العرض المقدم من الهلال
قالت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، إن نادي سان لورينزو الأرجنتيني رفض نهائياً، العرض المقدم من إدارة الهلال، للتعاقد مع لاعب الفريق إيزيكل سيروتي.
وأضافت المصادر: دخل الهلال في مفاوضات لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لم يكتب لها النجاح، قبل أن تعود محاولات الحصول على خدماته في يناير الحالي.
وتابعت المصادر: إدارة سان لورينزو رفضت عرضاً بقيمة 5 ملايين دولار من الهلال للاستغناء بشكل نهائي عن اللاعب، في ظل وجود عرض مغري من مونتيري المكسيكي للتعاقد مع اللاعب.
ويذكر أن مونتيري قدم عرضاً بقيمة 9 ملايين دولار، للتعاقد مع سيروتي الذي يميل بدرجة أكبر للانتقال إلى الدوري المكسيكي، عن أوروبا وآسيا.
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