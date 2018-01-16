آل الشيخ: تنظيم ماراثون دولي في الرياض الشهر المقبل

نواف السالم(صدى):

وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بإقامة سباق ” ماراثون الرياض الدولي ” في الـ24 من شهر فبراير المقبل.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن الماراثون الدولي سيكون إحدى المبادرات الرياضية النوعية لنشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة، وذلك في ظل سعي الهيئة لصناعة رياضة جاذبة ومشوقة تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها وأنواعها.

وأضافت أن سباق ماراثون الرياض الدولي سيكون متاحاً لجميع الأعمار من مواطنين ومقيمين للمشاركة، وذلك على ثلاث مسافات 4 كيلومترات – 8 كيلومترات – 21 كيلومترا، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة.