بالصور.. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يزور مقر سفارة المملكة بالقاهرة

القاهرة(صدى):

قام معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بزيارة اليوم لمقر سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر ، على هامش مشاركته في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي تنطلق فعالياته غدًا بالقاهرة .

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير أحمد بن عبد العزيز قطان ومديرو المكاتب ورؤساء الأقسام بالسفارة .