” كاتش 22 ” يعيد جورج كلوني للتليفزيون

أماني الغامدي(صدى):

أعلن النجم ​الأمريكي جورج كلوني​ العودة مرة أخرى لشاشة التليفزيون، وذلك من خلال مسلسله الجديد ” كاتش 22 ” ، المأخوذ عن رواية لجوزيف هيلر.

وأكدت آيمي باول رئيسة استديوهات باراماونت تيليفجن، التي تنتج المسلسل مع شركة ” أنونيموس كونتنت ” ، أن جورج كلوني سيقوم بإخراج وإنتاج هذا العمل، الذي تدور أحداثه في 6 حلقات فقط .

وسيحصل كلوني على أجر يصل إلى مليون دولار عن كل حلقة سيقدمها، ومن المفترض أن يعرض العمل على أحد المواقع الشهيرة التي تهتم ببث الفيديوهات.