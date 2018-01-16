” البيئة ” تسجل 4 إصابات بإنفلونزا الطيور في الأفلاج وضرماء وحريملاء والرياض

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة في انفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجيل 4 إصابة جديدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الأفلاج وضرماء وحريملاء ومدينة الرياض .

وبينت الوزارة أنها عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 3304 عينة جمعت من كافة مناطق المملكة.

كما أوضحت الوزارة أن الغرفة المركزية للطوارئ تلقت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 5 بلاغات تم مباشرتها جميعاً، إضافة إلى 28 استفساراً حول المرض وأعراض إصابة الطيور به.

كما بينت الوزارة استمرار حملاتها التوعوية والاستقصائية في كافة مناطقة المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.