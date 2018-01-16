فورد تقدم جيلها الجديد ” موستانج Bullitt 2019 ” بقوة 475 حصان وألوان مميزة

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قدمت بالفعل فورد الجيل الجديد من سيارتها موستانج Bullitt التي تعتمد على طراز S-550 في معرض ديترويت 2018. وزودت السيارة بناقل حركة مانيوال مع ذراع نقل الحركة بقمة على شكل كرة وتحمل السيارة كل ما يوجد في باقة موستانج GT Premium وPerformance مع محرك V8 سعة 5 لتر مطور بقوة 475 حصان وعزم دوران 570 نيوتن متر.

وتبلغ سرعة السيارة القصوى 263 كم في الساعة مع تجهيزات قياسية تشمل عجلة قيادة جلدية وشاشة LCD قياس 12 بوصة رقمية , كما تأتي بنظام عادم بصمام نشط عالي الأداء مع مخارج سوداء NitroPlate مع مداخل هواء من شيلبي GT350 ونظام تحكم في منظومة الدفع. كما تأتي بخيارات لونية عديدة بين الأسود شادو والأخضر دارك هايلاند بجانب تطعيمات كرومية حول شبكة التهوية والنوافذ.

كما زودت السيارة بعجلات 19 بوصة ومكابح بريمبو حمراء وشبكة تهوية خاصة , كما زودت بتعليق شبه نشط MagneRide ومقاعد ريكارو بتطعيمات من الجلود وباقة Electronics تشمل نظام ملاحة وذاكرة للمرايا ومقعد السائق مع نظام صوتي مطور وتحذير من حركة المرور الخلفية ورصد للبقع العمياء, وتأتي السيارة أسرع من موستانج GT بواقع 13 كم في الساعة.