سفير خادم الحرمين بإندونيسيا: زيارة الملك سلمان تحمل بشائر الخير للبلدين

نايف السالم(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا الأستاذ أسامه بن محمد الشعيبي ان الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله مطلع 2017 لإندونيسيا حملت معها العديد من بشائر الخير والبركة للشعبين الاندونيسي والسعودي.

وأضاف الشعيبي أن العلاقة المتينة التي تربط البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رعاه الله وبين جمهورية إندونيسيا كان لها الأثر الطيب في الجذب الاستثمار في الارخبيل الاندونيسي وكذلك السياحي .

وأشار السفير الشعيبي أن حجم الميزان التجاري بين البلدين الشقيقين زاد من 3 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 9مليار دولار وذلك يعود إلى توفيق الله سبحانه وتعالى ثم إلى الاتفاقيات التي وقعت خلال تلك الزيارة الكريمة والتي بلغت 11 اتفاقية ما بين تجارية واقتصادية وعلمية إضافة على الاتفاقيات الأمنية والتدريبية وكذلك اتفاقيات تكرير الزيت.

وأشار السفير الشعيبي أن الأمن والأمان الذي تنعم به إندونيسيا ولله الحمد و نمو عدد السياح السعوديين لإندونيسيا والذي فاق الـ150 ألف سائح على مدار العام فتح شهية المستثمرين السعوديين بشكل خاص والمستثمرين الأجانب بشكل عام للتفكير جديا في الاستثمار العقاري في إندونيسيا العظمية إضافة إلى تعدد فرص الاستثمار في الأرخبيل الاندونيسي بسبب تعدد الجزر الاندونيسية والتي يصل عددها أكثر من 17 الف جزيرة ما يعطي فرصة كبيرة في تنوع الاستثمار الاقتصادي في العقار والنقل والمواصلات وتجارة العود والزيوت بأنواعها إضافة إلى الاستثمار في المواد الغذائية ومواد البناء والكماليات ، كل هذه الفرص متوفرة في إندونيسيا ويمكن الاستثمار من خلالها .

وشدد السفير الشعيبي على أنه يجب على رجال الاعمال والمستثمرين ان يسلكوا الطرق الصحيحة حال رغبتها في الاستثمار او عقد صفقات تجارية مرحبا بأي مستثمر او رجل اعمال يرغب في الاستثمار في إندونيسيا، حيث أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا ممثلة في قسمي الشؤون التجارية والاقتصادية على استعداد تام لتقديم ادق التفاصيل والمعلومات حول الطرق السليمة والصحيحة في حال رغبة أي مستثمر الدخول في هذا المجال

جاء ذلك في افتتاح فعاليات مؤتمر رابطة المستثمرين السعوديين في إندونيسيا بحضور عدد كبير من المسؤولين الاندونيسيين يتقدمهم معالي رئيس مجلس الشورى الاندونيسي السيد ذو الكفلي حسن ومعالي وزير المواصلات والنقل السيد بودي كاريا سوماري وسعادة حاكم جاكرتا الدكتور انيس باسويدان ونائبه السيد ساندياغا صلاح الدين أونو.

كما حضره من الجانب السعودي معالي محافظ الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية الأستاذ عصام المبارك ومجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين وجمع من المهتمين بالاستثمار العقاري والتجاري ورجال الصحافة والاعلام.