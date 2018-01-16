نتائج مباريات وترتيب فرق الدوري الممتاز لدرجة الشباب

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، نتائج مباريات اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018، فضلا عن ترتيب الفرق.

تغلب فريق شباب الهلال لكرة القدم، على ضيفه فريق ” الأهلي ” بأربعة أهداف دون رد، وذلك في لقاء أقيم على ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي، وبهذا الفوز تصدر الهلال سلم ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

فيما تعادل فريقي الاتفاق والوحدة، ليحتل الاتفاق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز السابع برصيد 11 نقطة.

وفاز نادي الفتح على الرائد بهدفين مقابل هدف، ليحتل الفتح المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الرائد المركز الحادي عشر، برصيد أربع نقاط.

كما فاز فريق الاتحاد على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، ليحتل النصر المركز الرابع، برصيد 16 نقطة، بينما الاتحاد يحتل المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وفاز نادي القادسية على الهجر بهدفين مقابل لا شىء، ليحتل القادسية المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الهجر المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

وفاز فريق الشباب على أبها بثلاثية مقابل لا شىء، ليحتل الشباب المركز السابع، برصيد 11 نقطة، وأبها المركز الثاني عشر برصيد نقطة.