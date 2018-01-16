الاتصالات والزراعة تدفع مؤشرات الأسهم للاغلاق على ارتفاع

عادل الحربي(صدى):

اُغلقت مؤشرات الأسهم، اليوم الثلاثاء على ارتفاع، حيث سُجلت مكاسب في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، والإتصالات وتقنية المعلومات والتأمين.

وسجل المؤشر العام ارتفاعًا عند 0.65%، حيث برز سهم إعمار المدينة الإقتصادية SE:4220، الذي ارتفعت قيمته 4.85% أو 0.65 نقطة وبلغ سعره 14.06 عند الإغلاق. في المقابل، سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني ” SE:8210 “واصل ارتفاعه عند 4.27% أو 3.85 نقطة وأغلق عند سعر 94.00.

في حين زاد سهم شركة إكسا للتأمين التعاوني SE:82503.69% أو 0.84 نقطة بسعر 23.58 عند نهاية الجلسة.

وبالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف SE:4270 منخفضًا عند 4.45% أو 0.95 نقطة وتداول عند مستويات 20.42 عند الاغلاق. سهم شركة الأسمدة العربية السعودية SE:2020 تراجع بمقدار 2.74% أو 1.92 نقطة عند سعر 68.20.