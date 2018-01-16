الاتصالات والزراعة تدفع مؤشرات الأسهم للاغلاق على ارتفاع
اُغلقت مؤشرات الأسهم، اليوم الثلاثاء على ارتفاع، حيث سُجلت مكاسب في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، والإتصالات وتقنية المعلومات والتأمين.
وسجل المؤشر العام ارتفاعًا عند 0.65%، حيث برز سهم إعمار المدينة الإقتصادية SE:4220، الذي ارتفعت قيمته 4.85% أو 0.65 نقطة وبلغ سعره 14.06 عند الإغلاق. في المقابل، سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني ” SE:8210 “واصل ارتفاعه عند 4.27% أو 3.85 نقطة وأغلق عند سعر 94.00.
في حين زاد سهم شركة إكسا للتأمين التعاوني SE:82503.69% أو 0.84 نقطة بسعر 23.58 عند نهاية الجلسة.
وبالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف SE:4270 منخفضًا عند 4.45% أو 0.95 نقطة وتداول عند مستويات 20.42 عند الاغلاق. سهم شركة الأسمدة العربية السعودية SE:2020 تراجع بمقدار 2.74% أو 1.92 نقطة عند سعر 68.20.
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