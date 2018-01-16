” مدني المدينة ” : لا توجد بلاغات عن أضرار من الهزة الأرضية

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه لا يوجد بلاغات عن أضرار من الهزة الأرضية.

وكان ورد لمركز التحكم والتوجية بالدفاع المدني بالمدينة، بلاغًا عند الساعة 3 من ظهر اليوم الثلاثاء، بلاغات عن شعور سكان مخططات غرب المدينة المنورة بهزة أرضية، حيث أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لها سجلت هزة أرضية ظهر اليوم الساعة الثانية وتسع وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، وتبعد مسافة 14 كم شمال غرب المدينة المنورة، وتم الشعور بالهزة في المناطق القريبة منها.

ووجه مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي بوقوف المختصين من إدارة الحماية المدنية، مع المختصين من هيئة المساحة الجولوجية السعودية على مركز الهزة الأرضية وإعداد التقارير اللازمة.