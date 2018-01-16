وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى الأسنان في جامعة المؤسس

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مستشفى الأسنان الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة ؛ مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء ، تحت مسمى ” طبيب نائب ” و ” طبيب مقيم ” ، بالمراتب 61 و 62 ، لحملة الزمالة والماجستير والبكالوريوس في تخصصات مختلفة ، وتعمل الجهة على إشغال الوظائف بالمواطنين من خلال المسابقة الوظيفية .

وأشار المستشفى إلى التخصصات المطلوبة وهي :

– طبيب نائب- ذوي الاحتياجات الخاصة في طب الأسنان.

– طبيب نائب- إصحاح الأسنان بـ(وظيفتين).

– طبيب نائب- جراحة الفم والوجه والفكين.

– طبيب نائب- الاستعاضة السنية.

– طبيب نائب- علاج الجذور ولب الأسنان.

– طبيب نائب- طب وجراحة اللثة.

– طبيب نائب- تخدير بـ(وظيفتين).

– طبيب نائب- طوارئ طبية.

– طبيب مقيم- طب وحراجة الأسنان (عدد 30 وظيفة).

ولفت المستشفى إلى أن التقديم متاح عبر موقع الجامعة الإلكتروني ، بدءاً من الأحد الموافق 1439/5/4هـ، ولمدة أسبوع ، ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول ( هنا ) .