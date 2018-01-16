اتحاد الكرة يصدر 5 قرارات من غرفة فض المنازعات

طلال الغامدي(صدى):

أصدر الاتحاد لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات، تتضمنت إلزام نادي هجر دفع مبلغ مالي قيمته 75,000 ريال للاعب راشد الرهيب، ومبلغ 5.000 ريال، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي 3,750 ريال، وذلك خلال ثلاثين يومًا تبدأ من نهاية المدى النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وأشار الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى القرار الثاني والذي يتضمن إلزام نادي الشباب دفع مبلغ مالي قيمته 670,708 ريال للاعب وليد عبدالله، ومبلغ 5.000 ريال، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي 33,535 ريال، وذلك خلال ثلاثين يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

كما تضمنت القرارات، إلزام نادي الباطن بدفع 569,000 ريال للمدرب خالد القروني، ومبلغ 5.000 ريال، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي 28,450 ريال، وذلك خلال ثلاثين يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وإلزام نادي الباطن أيضًا بدفع 125,833 ريال للمدرب نهاري آل سالم، ومبلغ 5.000 ريال،، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي 6,291 ريال، وذلك خلال ثلاثين يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وشملت القرارات، إلزام نادي العروبة بدفع 49,000 ريال للاعب علي الزبيدي، ومبلغ 5.000 ريال،، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي 2,450 ريال، وذلك خلال ثلاثين يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.