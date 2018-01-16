الخدمة المدنية تدعو 64 متقدما على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهم

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية (64) متقدما على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية والمعلنة بتاريخ 20-04-1439هـ ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئيا كبدلاء وذلك بعد استبعاد غير المطابقين ومن لم يراجع في المرحلة السابقة لمطابقة بياناته لدى فروع ومكاتب الوزارة وذلك اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 30-04- 1439هـ حتى يوم الخميس الموافق 1- 5 – 1439هـ ، مصطحبين معهم ما يأتي :

1. أصل الهوية الوطنية.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

3. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوياً.

5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتو​فر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا منه عن رغبته في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.