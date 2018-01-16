مواطنة تتهم مستشفى بجازان بالتسبب في وفاة رضيعها

تركي السالم(صدى):

وجهت مواطنة، اتهامًا إلي مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، بالتسبب في وفاة نجلها الرضيع البالغ من العمر 40 يوما، بسبب الإهمال والتقصير، مطالبةً الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة، أن الطفل الرضيع “خالد حملي”، تعرض لوعكة صحية الخميس الماضي وتم الذهاب به لمستشفى صامطة لكنه حوّله لمستشفى الملك فهد الذي رفضه بداية، لكنه استقبله بعد مناشدات، وظل به في الطوارئ رغم احتياجه لعناية مركزة.

وذكرت مصادر صحفية، أن المستشفى لم توفر له غرفة عناية مركزة إلا بعد تدهور صحته، فضلا عن النقص الشديد في الكادر الطبي، مشيرة إلى أنهم تلقوا اتصالا من المستشفى يخبرهم بأنه سيتم تحويل الحالة لأبها بعد قبول مستشفى خاص به على تأمين والده، لكن ذلك لم يحدث.

وأشارت إلى أنه بسبب نقص الرعاية انتكست حالة الطفل، وأكد الأطباء حاجته لإجراء عملية وريد مركز وتم إجراؤها وبقي بغرفة العمليات لساعات بانتظار تجهيز السرير في العناية، ثم أبلغوهم بوفاة الطفل.