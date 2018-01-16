بالصور.. نسخ جديدة من هيونداي فيرنا 2018 في الهند

نيودلهي(صدى):

أعلنت هيونداي رسمياً بأن فيرنا 2018 باتت متوفرة بمحرك بترول 1.4 لتر 4 سلندر في الهند.

قوته 100 حصان و134 نيوتن، متر من عزم الدوران ويأتي قياسيا مع جير يدوي من 6 سرعات، وتتوفر فيرنا 2018 معه بفئتين هما E وEX، الأولى لديها مصابيح هالوجينية وشبك أمامي محاط بالكروم ومصد أمامي ملون ومصد خلفي مزدوج اللون وجنوط 15 إنش وفرش مزدوج اللون في الداخلية ولمسات معدنية لمقابض الأبواب، وعلى ناحية السلامة فمتاح بها وسادتين هوائيتين وموزع لقوة الفرملة إلكترونيا وكذلك نظام منع انغلاق الفرامل.

تضيف فئة EX مميزات مثل قضبان كرومية للشبك الأمامي وزخرفات كرومية للنوافذ وهوائي، كما أنه متاح تشغيلها بدون مفتاح، نظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ، تهيئة ارتفاع مقعد السائق، مسند ذراع أمامي، فتحات لتهوية المكيف بالمقاعد الخلفية، شاشة لمسية 5 إنش لنظام المعلومات والترفيه، نظام صوتي مميز ومنافذ USB أمامية وخلفية للشحن، نظام مثبت تكيّفي للسرعة، مصابيح أمامية أوتوماتيكية، مستشعرات للركن وكذلك كاميرا خلفية.

ستتوفر هيونداي فيرنا 2018 في أسواق مختارة حول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري، مع ذلك يجدر التنويه بأن تكلفة السيارة لم ترتفع في شكلها الجديد سوى بقدر 250$ في الهند حيث أن أسعارها تتفاوت من دولة لأخرى بعد إزالة الوكلاء لبعض المميزات فيها.

هيونداي فيرنا فئة E – السعر 779,990 روبية (12,280$).

هيونداي فيرنا فئة EX – السعر 909,990 روبية (14325$).