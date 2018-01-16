بالفيديو.. كفيف وأصم يمتهن أعمال الكهرباء والنجارة والسباكة

عادل الحربي(صدى):

عمل أحد المكفوفين، بمهنة النجارة والكهرباء، والقيام أيضًا بأعمال السباكة، متحديًا ظروفه الخاصة، حتى أصبحت موهبته القيام بتلك الأعمال رغم صعوبتها.

ووثق مواطن، عبر مقطع فيديو حالة أخيه من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى ” ياسر عناد ” ، والذي تمكن رغم أنه كفيف وأصم وأبكم من ممارسة مهن النجارة والكهرباء والقيام بأعمال السباكة، حيث ظهر وهو يقوم بتركيب بعض الأدوات الكهربائية، بشكل متمكن.

وشهد المقطع تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب ناشطون عن سعادتهم بموهبة ياسر وتغلبه على إعاقته، داعين له بالتوفيق والسداد ومطالبين الأصحاء باتخاذه قدوة.