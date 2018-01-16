بالصور.. مؤتمر البحر الأحمر لطب العيون يوصي باستحداث العيادات الصحية المدرسية

نايف السالم(صدى):

أوصى مؤتمر البحر الأحمر لطب العيون 2018 الذي اختتم جلساته مؤخراً على أهمية استحداث عيادات تختص بالعيون بالوحدات الصحية المدرسية في ظل الحاجة الماسة لها من أجل سلامة عيون الأطفال, مؤكداً أهمية إجراء دراسات ومسوحات حول مشكلة ضعف البصر عند الأطفال لاكتشاف أي عيوب او إعاقات بصرية ومعالجتها في وقت مبكر لضمان تصحيحها بإذن الله قبل تفاقمها .

وأكد مدير البرنامج التدريبي لطب وجراحة العيون بالمنطقة الغربية ، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور سعيد الغامدي ، على أهمية الدورات التي تقام في التعليم الطبي والبحث العلمي وطب العيون المبني على البراهين وكيفية كتابة الأوراق العلمية والأبحاث الطبية وتقديمها واستمرار الحلقات العلمية المقدمة من أطباء العيون الناشئين في تخصصات العيون وتقديم ورش العمل الحية للأطباء الناشئين والممارسين في تخصصات العيون المختلفة من خلال المحاكاة لبعض العمليات الجراحية للعيون ودعوتها, كذلك تقديم خدمات نموذجية متكاملة لذوي الإعاقة البصرية لبناء قدراتهم وتمكينهم من تحقيق الاكتفاء والاستقلال الذاتي في حياتهم اليومية والتأكيد على أهمية دور أخصائي البصريات في تأهيلهم .

وشهد المؤتمر مشاركة ما يقارب ثلاثة آلاف مشارك ، وأشتمل على أكثر من 120 جلسة علمية ، و أكثر من 50 دورة علمية دقيقة وما يزيد عن 600 ورقة عمل ، فيما تحدث في المؤتمر الذي تم اعتماد ساعاته من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 30 ساعة تعليم مستمر أكثر من مائتي متحدث دولي ومحلي ناقشوا أحدث مستجدات أمراض وجراحة القرنية ومقدمة العين والجراحات الانكسارية لتصحيح النظر وجراحة الماء الأبيض وزراعة العدسات ، كذلك تخصصات أمراض وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي وطب عيون الأطفال والحول والتهاب العيون .