8 مشروعات للطاقة المتجددة تستعد لها المملكة في 2018

علي القحطاني (صدى):

تستعد المملكة للبدء في تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة خلال العام الحالي ، حيث تعمل جاهدة على الوصول إلى توليد حوالي 4125 جيجاوات من إجمالي 8 مشروعات منفصلة ، لتقليص الاعتماد على المنتجات النفطية والوتجه نحو المصادر الدائمة للطاقة .

ومن جانبه ، أكد رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تركي محمد الشهري ، إن المناقصات تصدر خلال هذا العام لثمانية مشروعات ، حيث تصل تكلفتها ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار .

ويأتي ذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عام 2016 ، لتوليد 9.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإتاحة مزيدًا من الفرص لتصدير النفط .