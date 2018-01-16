بلقيس فتحي تنفي مشاركتها بحفلات فبراير الكويت

أماني الغامدي(صدى):

نفت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي ، ما تردد عن مشاركتها في حفلات فبراير الكويت 2018م ، عبر تغريده نشرتها في صفحتها الرسمية بتويتر .

وكتبت بلقيس : ” جميع ما يتوارد عن مشاركتي في احتفالات فبراير الكويت هو غير صحيح ولا أساس له من الصحة، لم يتواصل أو يتفق معي أحد، وإذا حضرت مستجدات سأعلن عنها في وقتها ” .

وكانت بلقيس قد طرحت مؤخراً أحدث أعمالها من خلال ألبومها ” أراهنكم ” الذي تضمن 12 أغنية تنوعت بين اللهجات الخليجية واللبنانية والمصرية .