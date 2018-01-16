بلقيس فتحي تنفي مشاركتها بحفلات فبراير الكويت
نفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ، ما تردد عن مشاركتها في حفلات فبراير الكويت 2018م ، عبر تغريده نشرتها في صفحتها الرسمية بتويتر .
وكتبت بلقيس : ” جميع ما يتوارد عن مشاركتي في احتفالات فبراير الكويت هو غير صحيح ولا أساس له من الصحة، لم يتواصل أو يتفق معي أحد، وإذا حضرت مستجدات سأعلن عنها في وقتها ” .
وكانت بلقيس قد طرحت مؤخراً أحدث أعمالها من خلال ألبومها ” أراهنكم ” الذي تضمن 12 أغنية تنوعت بين اللهجات الخليجية واللبنانية والمصرية .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2037 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذه الحفلات شعارها من ذا يجيد هزة البطون فذاك من روائع الفنون الدين ان تبدوا ظريفا مرنا ولو عبدا نعجة اووثنا فيها أعظم مطرب هو الحمار وشر مزعج هو الهزار واشجع الشجعان ذاك الأرنب والليث رمز الجبن لا تعجب دنيا الإعلام تقلب الحقائق تجعل المر حلوا راىقا