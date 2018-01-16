الجيش اليمني يحقق انتصارات شرق صعدة باليمن

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر، اليوم الثلاثاء، أن الجيش اليمني حقق انتصارات، شرق محافظة صعدة شمال اليمن، حيث قتلوا 3 قياديين ميدانيين من ميليشيات الحوثي في جبهة البقع.

وأشارت المصادر، أن القتلى هم ” صالح علي صالح غيداء، ونايف صادق عبدالله الفقيه، ومحمد ضيف الله السحاري ” .

وأضافت المصادر، أن الجيش اليمني، غنم كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الميليشيات، بعد أن دحرها واستعاد السيطرة على المواقع التي كانت تتمركز فيها.

وأظهرت صور تم تداولها تجول عناصر من الجيش اليمني في مناطق تمت استعادتها من الميليشيات في البقع، كما عرض الجنود بعضا من الأسلحة التابعة لميليشيات الحوثي تمت حيازتها بعد فرارهم من مواقعهم تحت ضربات الجيش والتحالف.