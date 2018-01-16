بالصورة.. تدهور الحالة الصحية لـ ” خامنئي ” ودخوله المستشفى

طهران(صدى):

تداولت أنباء، اليوم الثلاثاء، حول تدهور الحالة الصحية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد المدن الإيرانية تظاهرات واحتجاجات شعبية منذ أكثر من 3 أسابيع، ضد نظام الحكم وسياساته الخارجية الإرهابيو وسوء الحالة الاقتصادية، مطالبين برحيل نظام الملالي.