بالصورة.. تدهور الحالة الصحية لـ ” خامنئي ” ودخوله المستشفى
تداولت أنباء، اليوم الثلاثاء، حول تدهور الحالة الصحية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتشهد المدن الإيرانية تظاهرات واحتجاجات شعبية منذ أكثر من 3 أسابيع، ضد نظام الحكم وسياساته الخارجية الإرهابيو وسوء الحالة الاقتصادية، مطالبين برحيل نظام الملالي.
المنتفض[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايردك ياعدو الله إلى جهنم وبئيس المصيرإن شاء الله هذا ساحر وكاهن في نفس الوقت
صداوي[ عدد التعليقات: 1537 ] نشر منذ 59 دقيقة
ان شاء الله نفرح بموتك ياشيخ الكذاب 😂😂
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 51 دقيقة
مقطع تمثيل إستعطاف المتظاهرين ،، هذا ابليس ما تتدهور صحته
سعيد[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 36 دقيقة
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه
حتى وهو مريض يكذب ….
بالله عليكم فيه احد تدهورت حالته الصحية . ويلبس نظارة …
أسأل الله أن يذقك مما اذاق به كل متكبر سعى في الأرض الفساد .
عابر ولكن[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يلقيه شر اينما كان
خزمتشي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 6 دقائق
اقتربت نهاية هذا المشرك الكافر العابد لعلي ولزينب والحسن والحسين من دون الله والعائث في الأرض فساداً وإفساداً! فإلى جهنم وبئس المصير يا عدو الله وطاعن الأمة في خاصرتها أنت وعمامتك وملاليك وخمسك ومتعتك ومهديك وتقياك!
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 1824 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الكلب إذا مات تأكل لحمه الكلاب هذا هو المتعارف عليه 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴