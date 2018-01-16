بوروسيا دورتموند: 70 مليون يورو مقابل التنازل عن ” أوباميانغ “

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن رفضه التنازل، عن اللاعب الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، إلا في حالة حصوله على عرض بـ 70 مليون يورو على الأقل.

وكان اللاعب الغابوني، أكد على رغبته في الرحيل عن النادي، في حين أنه تم استبعاده، عن مباراة دورتموند الأحد الماضي، التي انتهت بالتعادل السلبي أمام فولفسبورغ.

وجاء الاستبعاد على خلفية تغيب اللاعب عن اجتماع دعا إليه مدرب الفريق بيتر شتوغر، مما أدى إلى فرض دورتموند على أوباميانغ غرامة مالية بقيمة تتخطى 100 ألف يورو.

وكان الأرسنال أعلن عن استعداده لضم اللاعب مقابل 65 مليون يورو، في صفقة تضم أيضاً انتقال المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو إلى دورتموند.