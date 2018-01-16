فلكية جدة: القمر يصل إلى مرحلة الاقتران الأربعاء

نايف السالم(صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيصل إلى مرحلة المحاق ” الاقتران ” ، لشهر جمادي الأول، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 5:17 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقالت الجمعية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” يصل القمر مرحلة المحاق الإقتران لشهر جمادى الأولى يوم الأربعاء 17 يناير /كانون الثاني عند الساعة 5:17 صباحا بتوقيت السعودية منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة أي شهرا إقترانياً جديداً وهو ايضا يمثل أصغر قمر محاق هذه السنه 2018 ” .