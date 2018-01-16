سعد لمجرد يكشف حقيقة ارتباطه بفنانة عربية

نورة الشهري (صدى):

خرج المطرب المغربي سعد لمجرد عن صمته ، وكشف عن حقيقة انتشار خبر خطوبته بالفنانة إبتسام تسكت .

وعبر سعد لمجرد عن امتعاضه من الشائعات التي تم إطلاقها بشأن حياته الخاصة في الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه لم يعلن خطوبته على أحد، وفي حال قرر الدخول إلى القفص الذهبي سيكون هو مصدر المعلومات وليس جهة أخرى .

وأضاف لمجرد في تصريحات إعلامية ، أنا آخر من يعلم بموضوع الخطوبة والارتباطات التي تُنشر، والغريب أن هناك من يؤكد وينفي ويتكهن دون الرجوع ليّ .

وتابع لمجرد أن “مسألة الخطوبة والزواج قسمة ونصيب وليس أمام الإنسان سوى الرضا بقضاء الله، فالزواج مؤسسة كاملة ولا بد من تأسيس الأسرة في يوم من الأيام ” .