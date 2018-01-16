أعمال الصيانة ومعالجة تقاطع نادي الخليج بالقطيف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

تواصل بلدية محافظة القطيف مشروعاتها في تحسين وتجميل شوارع ومداخل المحافظة؛ بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للشوارع والتأكد من سلامتها.

وبدأت البلدية مؤخرًا، في العمل على صيانة ومعالجة تقاطع الشارع الخامس عشر مع شارع مكة ” تقاطع نادي الخليج ” ، ضمن مشروع صيانة شوارع مدينة سيهات.

وتشمل أعمال الصيانة، صيانة الطرق وتصريف مياه الأمطار وتعديل المناسيب برفع منسوب التقطاع 45 سم، وإزالة الأسفلت، مع مراعاة معالجة منسوب المياه الجوفية المرتفعة عند التقاطع باستخدام طبقة فلتر حصوي.

كما تتضمن أعمال الأرصفة من بلاط وبردورات ودهانات خطوط المرور وعلامات الطرق واللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى تركيب مصائد أمطار في التقاطع لتصريف المياه الجوفية.