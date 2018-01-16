النصر يواصل تدريباته قبل مشاركة ” العبيد “

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق النصر، اليوم الثلاثاء، حصصه التدريبية التي استمرت إلى أكثر من ساعتين، بعد اجتماع مدرب الفريق جوستافو مع لاعبيه.

وبدأ الفريق مرانه بالجري حول الملعب وتمارين إطالة وتدريبات لياقية متنوعة، تلاها تقسيمه إلى مجموعتين طبقت إحداهما تدريبات على الكرات العرضية والتسديد المباشر على المرمى، والآخرى تدربت على صناعة وبناء الهجمات والسرعة.

واختتم الفريق تدريبه بمناورة كروية على كامل أرض الملعب، قبل توجههم إلى مقر معسكر الفريق بالنادي وأخذ قسط من الراحة.

وكان اللاعب عبدالرحمن العبيد وصل صباح اليوم، إلى مدينة الرياض قادمًا من الدمام؛ لمشاركة زملائه في أول مران له غدًا الأربعاء.