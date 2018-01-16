استقبال واسع للرحالة ناصر القحطاني بعرعر

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل هيئة الهلال الأحمر، وفرع هيئة الرياضة بعرعر، أمس الإثنين، الرحالة ناصر محمد القحطاني بعد وصوله إلى المدينة من نجران، سيراً على الأقدام.

كما استقبل الرحالة، جهات حكومية أخرى في المنطقة، حيث كان الرحالة قادماً بعد رحلة استمرت 70 يوماً، حاملاً ثلاث رسائل سامية.

والرسائل عن اتحاد الرياضة المجتمعية من أجل مجتمع صحي رياضي، ورؤية المملكة التي أطلقها سمو ولي العهد 2030، والأخيرة ” لا تترك أثرًا ” والتي تهدف إلى المحافظة على البيئة والاهتمام بها.

يذكر أن الرحالة ناصر القحطاني، قطع مسافة 60 إلى 70 كيلو يومياً خلال رحلته، كما أنه في السبعينيات من عمره.

ومن المنتظر أن يقوم الرحالة برحلته الأخيرة يوم الأحد القادم، إلى منطقة تبوك، ليكمل بذلك كافة مناطق المملكة سيراً على الأقدام.