بالصور.. ” أحوال جازان ” تقدم خدماتها لمرتادي مهرجان جازان الشتوي عبر ” الوحدة المتنقلة “

حسين العلي(صدى):

ساهمت الأحوال المدنية بمنطقة جازان بتقديم خدماتها لمرتادي مهرجان جازان الشتوي عبر ” الوحدة المتنقلة ” ويأتي ذلك امتداداً لما تقوم به الأحوال المدنية من خدمات على أعلى مستويات الجودة في التقنية الحديثة والأنظمة المتقدمة والتي تهدف الى تسهيل كافة السبل والأمكانات لخدمة المواطن وتسهيل اجراءاته اللازمة بكل يسر وسهولة.

وعبّر مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان عن شكره وتقديره لسعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن إبراهيم الجلعود على دعمه المتواصل وتوجيهاته الدائمة لتقديم أفضل الخدمات والإمكانات للمواطنين لتسهيل اجراءاتهم وتحقيق اعلى معايير الجودة الخدماتية.

