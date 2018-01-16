” يو بي إس ” و ” أوف أمريكا ” خارج قائمة الطرح الأولى لـ أرامكو

عادل الحربي(صدى):

أعلن مصدر مسؤول بقطاع التمويل، عدم تضمن قائمة إدراج ” أرامكو ” في البورصة، لبنك يو بي إس، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش ” .

ولم يتم دعوة البنكين الاستثماريين لحضور اجتماعات بالمملكة، خلال الأسابيع المقبلة التي سيقدم فيها المتنافسون اقتراحاتهم للاضطلاع بأدوار المنسقين العالميين في الطرح العام الأولى.

ويذكر أن البنكين الاستثماريين من أكبر البنوك في العالم، ولهما عمليات في الشرق الأوسط، إلى جانب رغبتهم في المشاركة في الطرح الأولى لأرامكو.