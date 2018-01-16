شركة وربة للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة وربة للتأمين، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بتخصصات متعددة؛ وذلك للعمل في مقر الشركة بالعاصمة الرياض.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:
-مدير خدمة العملاء
-ممثل خدمة العملاء
-مسؤول موارد بشرية تنفيذية
-أخصائي تكنولوجيا المعلومات
– أخصائي تأمين صحي
-مدير مطالبات تأمين صحي
-رئيس فريق مطالبات تأمين صحي
-أخصائي أول مطالبات تأمين صحي
-أطباء
وأشارت الشركة إلى إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين مع ذكر المسمى الوظيفي على الإيميل التالي: [email protected] .
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