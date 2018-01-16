شركة وربة للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة وربة للتأمين، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بتخصصات متعددة؛ وذلك للعمل في مقر الشركة بالعاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

-مدير خدمة العملاء

-ممثل خدمة العملاء

-مسؤول موارد بشرية تنفيذية

-أخصائي تكنولوجيا المعلومات

– أخصائي تأمين صحي

-مدير مطالبات تأمين صحي

-رئيس فريق مطالبات تأمين صحي

-أخصائي أول مطالبات تأمين صحي

-أطباء

وأشارت الشركة إلى إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين مع ذكر المسمى الوظيفي على الإيميل التالي: [email protected] .