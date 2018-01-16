” المساحة الجيولوجية ” تؤكد تعرض المملكة لهزة أرضية بقوة 2.5 درجة

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، تعرض المملكة إلى هزة أرضية ظهر اليوم الثلاثاء، بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت الهيئة أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لها سجلت الهزة في تمام الساعة 2:59 دقيقة بالتوقيت المحلي، وتبعد مسافة 14 كم شمال غرب المدينة المنورة، لافته إلى أنه تم الشعور بالهزة في المناطق القريبة.

وكانت تداولت أبناء على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، حول تعرض الممكلة لهزة أرضية في المدينة المنورة، مدشنين هاشتاج ” هزة أرضية في المدين المنورة ” .

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