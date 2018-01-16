ابتداء من الجمعة.. توقعات بتقلبات جوية وثلوج على مختلف مناطق المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تعرض معظم مناطق المملكة إلى تقلبات جوية على مدار 3 أيام، ابتداءً من يوم الجمعة القادم.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع تأثر مناطق شمال وغرب ووسط المملكة بالتقلبات الجوية التي تتمثل في نشاط في الرياح السطحية للأتربة والغبار بسرعة رياح أكثر من 55 كلم في الساعة، حيث تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت أن تنخفض الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو متر واحد على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، ممتدة إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، بالإضافة غلى سقوط أمطار رعيدة على هذه المناطق وغسير وجازان والباحة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وغرب المملكة اعتبارًا من مساء الجمعة.

كما توقعت تساقط ثلوج خفيفة على الأطراف الشمالية للمملكة ومنها القريات والأجزاء بين طريف وعرعر، ومرتفعات تبوط في مساء الجمعة.