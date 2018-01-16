انتهاكات الحوثي خلال 40 يوما.. مقتل وإصابة 613 مدنيا وتجنيد 830 طفلا

فهمي محمد(صدى):

كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن وصول عدد ضحايا انتهاكات ميليشا الحوثي الإيرانية خلال 40 يوم، في الفترة بين 1 ديسمبر، وحتى 10 يناير، إلى 613 مصاب وقتيل.

ونشرت الوزارة في تقريرها أنه قُتل 318 يمني بينهم 8 نساء و14 طفل، بينما وصلت حالات الإصابات إلى 295، من بينهم 6 نساء، و17 طفل.

وأشارت إلى أن الميليشيا الإرهابية زرعت الألغام في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة ؛ لقتل عدد أكبر من المواطنين المدنين.

ورصدت حالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب والأخفاء القسري، والتي بلغت 407 حالة اختطاف، وإخفاء 280 من أنصار حزب المؤتمر الشعبي، بالإضافة لتجنيد830 طفلاً.

وقالت أنه تم تفخيخ 57 منزل، وتضرر عدد من المنشأت والمحال والمنازل، بلغ عددهم 104.