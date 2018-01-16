بعد تعرضه للهجوم الحاد.. شقيقة رونالدو تدعمه بطريقتها الخاصة

ماجد محمد(صدى):

دعمت كاتيا أفيرو، شقيقة نجم الريال كرستيانو رونالدو، شقيقها، بعد موجه الانتقادات العارمة التي عصفت به، عقب أداؤه المتذبذب خلال الفترة الماضية.

وقالت ” كاتيا ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” انستجرام ” معلقًا على صورة لشقيقها في ملعب الريال: ” عندما كنت بعمر الثانية عشرة ووصلت الى لشبونة غارقا في الدموع والآمال، قالوا انك مجرد طفل من ماديرا. في أقل من خمس سنوات أصبحت مع الفريق الاول في سبورتينج “.

وأشارت إلى أن رونالدو بعد مباراته الأولى مع الفريق الأول، قالوا إنه مجرد لاعب ماهر آخر، لكن بعد اشهر قليلة وقع مع مانشستر يونايتد.

واستكملت: ” عندما وصلت إلى إنجلترا، قالوا أنك لاعب واعد، فسجلت 118 هدفا في 6 مواسم، وبعدما تعاقد معك ريال مدريد، قالوا إنك مجرد اسم لبيع القمصان. منذ عام 2009، سجلت 422 هدفا في 418 مباراة، ولقد حطمت تقريبا كل الارقام القياسية المتاحة في النادي “.

وتابعت: ” في 2008، احرزت كرتك الذهبية الاولى، فقالوا انك لن تفوز بها مرة ثانية، لكن توجت اربع مرات اضافية، كقائد للمنتخب الوطني، قالوا انك مجرد قائد من دون كاريزما، روح او شخصية، لكن في 2016، اصبحت اول برتغالي يرفع كأس أوروبا “.

واختتمت حديثها قائلة: ” الان، ولأنك لم تسجل مثل كائن فضائي في مباراتين او ثلاث، قالوا أنك مجرد لاعب في نهاية مسيرته، وعلى منحى تنازلي، لا تقلق، عندما تبتسم مع كأس بين يديك على رأس برج ايفل، او عندما تسجل هدفا حاسما، او تحطم رقما قياسيا جديدا، سيكونون هنا لمشاهدتك. يصفقون بطبيعة الحال. لان هذا كل ما بقي لهم”.

يذكر أن ” الدون ” ، سجل منذ بداية الموسم الحالي 4 أهداف فقط، وهو رقم سيء لم يحققه منذ 2005.