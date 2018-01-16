17 مارس.. يوم الصمت وتوقف الحياة بجزيرة ” بالي ” بسبب الأرواح الشريرة

جاكرتا(صدى):

يُنتظر أن تتوقف الحياة في جزيرة بالي بأندونيسيا، يوم 17 مارس القادم، خوفاً من الإصابة بالأرواح الشريرة التي تنتشر في الجزيرة بحسب معتقدات الديانة الهندوسية التي يعتنقها أغلب السكان هناك.

وفي يوم ما من شهر مارس كل عام، تهبط الأرواح الشريرة إلى الأرض؛ لذلك يجب الامتناع عن كل شئ في هذا اليوم الذي يسمى بعيد ” نيابي ” المعروف بيوم الصمت.

وطقوس هذا اليوم بحسب الديانة الهندوسية، أن الالتزام بالصمت والامتناع عن الكلام وعدم الخروج من المنازل، وغلاق الطرق أمام جميع أنواع المركبات الآلية والناس، وإغلاق المطار وجميع البقالة ومنظفي الملابس والمطاعم.

كما يتم حظر النزول إلى الشاطئ، وتنتشر الشرطة في جميع أنحاء الجزيرة، وعدم تشغيل التلفاز والحاسوب والأجهزة التكنولوجية الأخرى، ويتم التشويش على القنوات الفضائية .