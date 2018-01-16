تعليم محايل يوفر 2 مليون ريال بالتخلص من المباني المستأجرة

أبها(صدى):

تمكنت إدارة التعليم بحافظة محايل من التخلص من المباني المستأجرة والتحول إلى المباني الحكومية.

وأوضح مدير تعليم محايل، منصور بن عبد الله آل شريم، إن الإدارة نجحت في التخلص من عدد كبير من المباني المستأجرة والتي كان آخرها التخلص من 19 مبنى إداريا ومدرسيا مستأجرا في عام واحد بما يوفر أكثر من مليوني ريال سنويا.

وقال أن ذلك يأتي تنفيذا لأوامر وزير التعليم بالتخلص من المباني المستأجرة وإحلال الحكومية بدلا منها.

وذلك بهدف جودة العملية التعليمية والتربوية وتوفير المبالغ المالية التي كانت تصرف على تلك المباني .