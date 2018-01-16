بالصور.. عيادة متنقلة لزوار مهرجان أرض المعرفة والترفيه

نايف السالم(صدى):

بمشاركة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة انطلقت يوم أمس فعاليات مهرجان أرض المعرفة والترفيه والذي تنظمه مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الوقائية .

المهرجان والذي افتتحه الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية يقام على كورنيش جدة ويهدف الى توعية وتثقيف المجتمع والحد من انتشار آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وكسر حاجز الخوف الذي تكوَّن في الصورة الذهنية لدى فئات معينة من أفراد المجتمع ضد جهاز مكافحة المخدرات ، وتعريف مجتمعنا بما تسببه آفة المخدرات من أضرار ، كما يسعى لدعم أهالي السجناء ورفع مستوى الوعي لديهم ومساعدة من وقع في إدمان المخدرات بإدخاله مستشفى الأمل وعلاجه من التعاطي.

من جهته بيّن مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ والذي شكر القائمين على هذه الفعاليات أن مشاركة كفى تتمثل في معرض توعوي بأضرار التدخين والمخدرات ويحتوي على بروشورات تثقيفية وأعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة نتيجة الادمان ، كما تشارك كفى بعيادة متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة للكشف على الراغبين في التخلص من السموم.

هذا ويستمر المهرجان والذي يحتوي على فعاليات متنوعة لكافة الأعمار 60 يوماً ويتوقع حضور ما بين 20.000 إلى 30.000 يومياً ، ويحتوي موقع المهرجان على 230 محلا تجاريا و 40 مطعما وقرية بيت جدة التراثية ، كما يحتوي على الترفيه المتعدد من حديقة حيوانات وألعاب كهربائية وألعاب هوائية وألعاب مائية وسينما HD ولعبة سباق سيارات الفورميلا الصغيرة .