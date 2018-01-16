بالفيديو .. مهارة ” نيمار ” أثناء تدريبات سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، مقطع فيديو له يظهر مهارته أثناء إجراء تدريبات الفريق.

وأظهر الفيديو مهارة نيمار في تجاوز منافسه في التدريبات من خلال مهارة بالكعب وبين أقدامه المنافس بشكل رائع.

وعلق مواطنه فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد المستقبلي، على الفيديو قائلا : ” أنت قبييح ” في إشارة إلى الثناء على اللاعب بطريقة كوميدية.

كما علق كريم بنزيمة، لاعب ومهاجم ريال مدريد ، على الفيديو قائلا : ” يا إلهي يا أخي “.

يذكر أن نيمار سينتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل في صفقة قد تصل قيمتها إلى400 مليون يورو.