حيل بسيطة لتناول السكر دون اكتساب وزن زائد
قدم خبير أغذية عددا من النصائح لتطبيق بعض الحيل التي تساعد على الحد من الرغبة في أكل السكريات لكن دون حرمان تام منها ، حتى لا يكتسبون الوزن الزائد .
1- الحدّ من تناول المأكولات الغنية بالمنكهات الاصطناعية ، فطعمها الحلو يزيد الرغبة في استهلاك السكر.
2- تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الجيدة: فهي تساعد على الشعور بالشبع وتخفف الرغبة في أكل السكّر أيضاً ، يمكن مثلاً تناول شرحات الأفوكادو مع التوست.
3- الأطعمة المخمّرة مثل اللبن الزبادي: فهي تحتوي على بكتيريا مفيدة تعيد التوازن إلى البيئة المعوية ، وهذا ما يحدّ من الرغبة في تناول الحلويات.
4- شرب الشاي: قد تنتج الرغبة في أكل السكر عن الشعور بالملل، لذا يُنصح باستبدال الحلويات في هذه الحالة بشرب الشاي.
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