حيل بسيطة لتناول السكر دون اكتساب وزن زائد

أماني الغامدي(صدى):

قدم خبير أغذية عددا من النصائح لتطبيق بعض الحيل التي تساعد على الحد من الرغبة في أكل السكريات لكن دون حرمان تام منها ، حتى لا يكتسبون الوزن الزائد .

1- الحدّ من تناول المأكولات الغنية بالمنكهات الاصطناعية ، فطعمها الحلو يزيد الرغبة في استهلاك السكر.

2- تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الجيدة: فهي تساعد على الشعور بالشبع وتخفف الرغبة في أكل السكّر أيضاً ، يمكن مثلاً تناول شرحات الأفوكادو مع التوست.

3- الأطعمة المخمّرة مثل اللبن الزبادي: فهي تحتوي على بكتيريا مفيدة تعيد التوازن إلى البيئة المعوية ، وهذا ما يحدّ من الرغبة في تناول الحلويات.

4- شرب الشاي: قد تنتج الرغبة في أكل السكر عن الشعور بالملل، لذا يُنصح باستبدال الحلويات في هذه الحالة بشرب الشاي.