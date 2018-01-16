ساما: فرض غرامات مالية على ” سامبا ” بعد واقعة الخلل التقني بأنظمتها

عادل الحربي(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أنها وجهت مجموعة سامبا المالية، بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل التقني الذي حدث في أنظمتها، وعودتها لتقديم الخدمات المصرفية كافة لعملائها بالشكل المعتاد.

وأوضحت ” ساما ” في بيان اليوم الثلاثاء، أنها كلفت فريقاً من المختصين بالقيام بزيارات ميدانية للمجموعة؛ للوقوف على أسباب الخلل، والتحقق من سلامة بيانات عملاء المجموعة، وعدم تأثرها بعد عودة الخدمات المصرفية بشكل مستقر.

وأشارت إلى أن نتائج التقرير جاءت سلبية بشأن المجموعة، حيث أثبتت عدم التزامها بالإعدادات والاحترازات التشغيلية للبنية التحتية لتقنية المعلومات، وفقاً لأفضل الممارسات مما أثر على خطط استمرارية الأعمال.

من جانبها، فرضت ” ساما ” على المجموعة غرامة مالية وجزاءات إدارية بعد أن وجهت المجموعة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي حدوث مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

وطالبت، المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك التدابير الاحترازية والتقنية.