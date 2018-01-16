إيران تزور عملة بلادها وتسلمها ليد الحوثي

طهران(صدى):

لم تهدأ المحاولات الإيرانية يوما واحدا، حيال تعميق حجم المأساة والمعاناة الإنسانية لشعبها، وابتزاز المجتمع الدولي بمحاولات إرهابية وبيد حوثية، فتضرب في الداخل والخارج على حد سواء.

وأعلن راجح بادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، وجود معلومات موثقة لمحاولات النظام الإيراني الإرهابي، تزوير عملته المحلية اليمنية وتسليمها يد بيد للحوثي؛ للمضاربة على أسعار الصرف وسحب العملات الصعبة؛ مما يؤدي لإرباك سعر الريال اليمني.

ولم يقف النظام الإيراني عند هذا الحد، بل نهب احتياطي النقد الأجنبي في البلاد قبل انقلابها على السلطة الشرعية بنحو 5 مليارات دولار، إلى جانب السيطرة على تريليوني ريال من العملة المحلية.