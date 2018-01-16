حساب المواطن يوضح كيفية تغيير الراتب للمستفيدين في خطوتين

عادل الحربي (صدى):

أشار برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى كيفية تغيير الراتب في حساب المستفيدين من البرنامج ، قائلا: ” لابد من الدخول وتحديث البيانات والضغط على زر حفظ أسفل الشاشة ، حيث يتيح البرنامج لمستحقي الدعم تقديم شكوى على مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج عن طريق البوابة الإلكترونية “.

وأوضح أنه سيتم التعامل مع الشكاوي خلال فترة السماح، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

ودعا البرنامج المسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية للاستفادة في معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية .