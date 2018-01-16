رحيل فهد الغزولي يتسبب في عاصفة حزن على نشطاء مواقع التواصل

نورة الشهري(صدى):

قابل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الفنان والمنتج فهد الغزولي بأسمى عبارات التعزية والحزن، التي تعبر عن فقدان رمز من رموز الفن بالمملكة سطَّر اسمه بأحرف من ذهب، مدشنين وسم ” وفاة الفنان فهد الغزولي ” الذي أصبح الأكثر تداولاً في وقت وجيز.

وقال أحد المغردين: ” إنسان طيب جداً تعرض لصدمة حياته عندما سُرقت مبالغه كاملة من أقرب الناس له وبسبب هذا الموقف تشوهت سمعته وتمت شكوته لأن تلك المبالغ كانت حقوق لناس وجب تسديدها.مع ذلك سامح ذلك الرجل على الملأ عبر المسامح كريم مع جورج قرداحي رحمك الله يا فهد غزولي رحمة واسعة

وأضاف آخر: ” رحم الله من رافق الملايين في طفولتهم .. رحم الله قلباً طيباً برايةٍ ونية كبياض الثلج ” ، وتابع : ” شكل جزء من ذاكرة مواليد التسعينات والثمانينات اللهم ارحمه بقدر ما أسعدنا وأبهجنا ” .

وتوفي الفنان، صباح اليوم الثلاثاء، إثر جلطة تعرَّض لها منذ أسبوعين نقل على إثرها إلى العناية المشددة بمستشفى الملك فيصل في جدة.