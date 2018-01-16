محطة يابانية تطلق إنذارا كاذبا عن هجوم صاروخي

طوكيو(صدى):

حذرت المحطة التليفزيونية اليابانية ” إن.إتش.كيه ” من إطلاق صاروخا، اليوم الثلاثاء، حيث أطلقت القناة إشارة تحذيرية بانطلاق صاروخ.

وقد ذكر موقع التلفزيون الياباني، إنه لا صحة بوجد صواريخ، وذلك بعد دقائق من إطلاق الإشارة التحذيرية الأولى.

وغير معروف حتى الآن، الأسباب وراء إطلاق إشارة التحذير بإطلاق صواريخ.

يذكر أن السبت الماضي أرسلت إدارة الطوارئ رسائل نصية تحذيرية من إطلاق صاروخا اتجاه ولاية ” هاواي ” ، ولكن تم الأمر بشكل خاطئ حيث أنه لا توجد أنباء عن وجود صواريخ.