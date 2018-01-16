الشيخ فهد آل ثاني يدافع عن ” عبدالله ” : يخاف من ” الحمدين “

طلال الضوي(صدى):

دافع الشيخ فهد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، عن الشيخ عبدالله ثاني عقب ظهوره في مقطع فيديو يؤكد فيه أنه تم احتجازه في دولة الإمارات.

وقال الشيخ فهد في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إن الشيخ عبدالله عاش معاناة صعبة خوفاً على أولاده، وواجه تهديدات كثيرة من الدوحة، قائلاً: ” ما ألوم الشيخ عبدالله على الفيديو اللي ظهر وهو يعيش معاناة صعبة خوفآ على عياله في الدوحة والتهديدات اللي تجيه ” .

وأضاف: ” الشيخ عبدالله يخاف الاغتيال وقال إن تنظيم الحمدين حاول يسممه قبل أن يترك قطر والشيخ يقول دايم أن التسميم طريقتهم ويذكر إلى ماتوا بالسم ومنهم الشيخ سحيم. ويقول والله لو جلست في قطر كان لحقتهم ” .