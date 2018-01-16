سرقة 400 ألف دولار من العملة الرقمية ” ستلار لومن “

واشنطن(صدى):

سرق قراصنة خلال هجوم إلكتروني السبت الماضي ، 400 ألف دولار من العملة الرقمية ” ستلار لومن ” ، وتعد من أكبر العملات قيمة، كما تمكن مجموعة من المهاجمين من اختراق الخادم الذي يستضيف بيانات بلاكواليت وهي المنصة التي تحافظ على العملات الرقمية .

وحذرت بلاكواليت المستخدمين من هجوم محتمل عبر المنتديات الالكترونية ولكن لم يتسمع أحد وقام الكثير بتسجيل الدخول وخسروا أموال كثيرة.

وقام القراصنة بتحويل العملات بعد سرقتها إلى بورصة بيتركس ويتوقع أنهم ينوا تحويلها إلى عملة رقمية أخرى.