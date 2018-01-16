” الخارجية الأمريكية ” تعلن وصول سفينة حاملة لأربع رافعات إلى ميناء الحديدة

واشنطن(صدى):

أعلنت الخارجية الأمريكية، وصول سفينة تحمل أربع رافعات بنجاح إلى وجهتها في ميناء الحديدة، وذلك ضمن جهود الوكالات الحكومية، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والتحالف ومنظمات الإغاثة على أراضي اليمن.

وقالت نيكي هايلي سفيرة أمريكا للأمم المتحدة، ” لا ينبغي أن يعيش أحد بالطريقة التي يعيش بها الشعب اليمني، حيث يستيقظون كل يوم ويواجهون الجوع والمرض “.

ودعت ” هايلي ” الجميع بالسماح للوصول الكامل للإمدادات الإنسانية والتجارية، بما في ذلك الوقود؛ وذلك بإبقاء موانئ البلاد مفتوحة والسماح للوكالات الإنسانية بتقديم المساعدات بدون تدخل.