بالفيديو.. المتظاهرون الإيرانيون يواصلون هتافاتهم ضد الفقر والإرهاب بأصفهان
يواصل المتظاهرون الإيرانيون احتجاجهم ضد نظام الملالي في جميع المدن الإيرانية، مطالبين بإسقاط نظام الحكم وإنهاء حكم الملالي الإرهابي.
ويهتف المتظاهرون في مدينة كلبايكان بمحافظة أصفهان ضد الفقر والبطالة والإرهاب والاختلاسات وسوء أوضاع المعيشة، مؤكدين مواصلتهم للتظاهرات.
متظاهرون إيرانيون في مدينة "كلبايكان" بمحافظة #اصفهان ضد : الفقر ، البطالة ، الإختلاسات ، وسوء الأوضاع المعيشية#مظاهرات_ايران#تظاهرات_سراسري pic.twitter.com/tG2f1spPRZ
— قناة وصال (@Wesal_TV) January 16, 2018
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