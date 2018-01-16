بالفيديو.. المتظاهرون الإيرانيون يواصلون هتافاتهم ضد الفقر والإرهاب بأصفهان

طهران(صدى):

يواصل المتظاهرون الإيرانيون احتجاجهم ضد نظام الملالي في جميع المدن الإيرانية، مطالبين بإسقاط نظام الحكم وإنهاء حكم الملالي الإرهابي.

ويهتف المتظاهرون في مدينة كلبايكان بمحافظة أصفهان ضد الفقر والبطالة والإرهاب والاختلاسات وسوء أوضاع المعيشة، مؤكدين مواصلتهم للتظاهرات.