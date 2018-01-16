وفاة وإصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بجازان

تركي السالم(صدى):

لقى ستة أفراد من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، مصرعهم في حادث مرور على طريق ” صبيا – هروب ” ، بينما أصيب اثنين آخرين، حيث ارتطمت سيارتهم بقلاب.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي عيسى الصرخي، أن البلاغ وصل في تمام الـ 11:38 صباحاً، وعندما وصلت الفرق الإسعافية إلى موقع الحادث كان قد توفي ستة أشخاص من العائلة منهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء.

وأضاف أنه تم نقل امرأة إلى المستشفى تعاني من توقف قلب، بالإضافة إللى نقل قائد السيارة إلى المستشفى كذلك عن طريق آخرين، بينما نقل سائق القلاب عن طريق الفرقة الإسعافية إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه تم نقل جميع حالات الوفاة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام .