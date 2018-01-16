المعارضة القطرية تحذر ” عمان ” من تغلغل النظام القطري في البلاد
شنت المعارضة القطرية، اليوم الثلاثاء، هجومًا على النظام؛ على خلفية بناؤه لقصر جديد في سلطنة عمان من أموال الشعب القطري.
وقالت المعارضة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” الشعب القطري أحق بالاموال التي يصرفها النظام على بناء قصوره خارج ارض الوطن ، قصر جديد يبنيه تميم في سلطنة عمان فوق الجبل الاخضر وبتكلفة خيالية ” .
كما ناشدت السلطان قابوس وشعب السلطنة، الإنتباه من تغلغل النظام القطري في نسيجه الاجتماعي تحت حجة الاستثمار والعلاقات الطيبة، حسبما ذكرت.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 41 دقيقة
يلعن ام تميم لبو تميم الورع
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2026 ] نشر منذ 19 دقيقة
العضوا الفاسد في الجسد يجب بترة