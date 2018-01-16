المعارضة القطرية تحذر ” عمان ” من تغلغل النظام القطري في البلاد

طلال الضوي(صدى):

شنت المعارضة القطرية، اليوم الثلاثاء، هجومًا على النظام؛ على خلفية بناؤه لقصر جديد في سلطنة عمان من أموال الشعب القطري.

وقالت المعارضة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” الشعب القطري أحق بالاموال التي يصرفها النظام على بناء قصوره خارج ارض الوطن ، قصر جديد يبنيه تميم في سلطنة عمان فوق الجبل الاخضر وبتكلفة خيالية ” .

كما ناشدت السلطان قابوس وشعب السلطنة، الإنتباه من تغلغل النظام القطري في نسيجه الاجتماعي تحت حجة الاستثمار والعلاقات الطيبة، حسبما ذكرت.